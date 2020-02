Anche il volley si ferma

Rinviato il match Busto-Zanetti Il match valido per la ventesima giornata di Campionato, in programma al Pala Yamamay di Busto Arsizio domenica 23 febbraio alle ore 17, tra Zanetti Bergamo e Unet E-Work Busto Arsizio, è rinviato.

La decisione fa seguito alla sospensione di tutte le attività sportive delle regioni Lombardia e Veneto su indicazione del Governo. Questo il testo del comunicato federale: «Con la presente si comunica che su indicazione del Governo, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni Lombardia e Veneto. Si invitano pertanto le Leghe di Serie A Maschile e Femminile e i Comitati Regionali e Territoriali di Veneto e Lombardia, a voler dare seguito alla suddetta indicazione, sospendendo tutte le gare di Pallavolo in programma nella giornata di oggi, 23 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi».

«La Federazione rimane in costante contatto con gli organismi e le istituzioni sportive e intergovernative e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di darne ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore».

