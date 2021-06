Malore per Eriksen durante Danimarca-Finlandia. Il tweet: «È sveglio in ospedale» «Gara sospesa per emergenza sanitaria». Lo scrive l’Uefa dopo quanto accaduto in Danimarca-Finlandia con Christian Eriksen che si è accasciato sul terreno di gioco, intorno al 43° del primo. Il giocatore danese è stato immediatamente soccorso in campo.

«La partita Danimarca-Finlandia in corso a Copenaghen è stata sospesa a causa di una emergenza medica». Così un tweet dell’Uefa, dopo il grave malore che ha colpito in campo il danese Eriksen nel finale del primo tempo.

Durante la partita Danimarca-Finlandia, il danese Christian Eriksen, giocatore dell’Inter, si è accasciato sul terreno di gioco, intorno al 43° del primo. Il giocatore è stato immediatamente soccorso in campo e i compagni hanno fatto da scudo per coprire il calciatore a terra dirante i soccorsi. In campo è entrata in lacrime la moglie che ha raggiunto il giocatore.

Le squadre sono poi rientrate negli spogliatoi mentre il giocatore è stato portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa e gli animi si sono più tranquillizzati grazie a un’immagine del giocatore circolata in Rete: ritrae Eriksen vigile e cosciente mentre viene trasportato in barella fuori dal campo.

Dopo il malore di Eriksen

Il danese è stato a lungo a terra privo di sensi mentre gli veniva praticato il massaggio cardiaco. «Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato» dichiara la Uefa sul proprio canale Twitter.

«Un incontro urgente - prosegue la Federazione - si è svolto un incontro con le squadre e con gli ufficiali di gara».

Un messaggio anche suo profilo twitter la federcalcio danese: «Christian Eriksen è sveglio ed è per ulteriori esami al Rigshospitalet. La partita è momentaneamente rinviata». Alle 20.30 il match è poi ripreso, come da indicazione della Federazione. «A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la Uefa ha accettato di far riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia stasera (sabato 12 giugno, ndr) alle 20.30» scrive la Uefa che poi, su Twitter, aggiunge: «Christian Eriksen è ora ricoverato in ospedale e in condizioni stabili. La Uefa augura a Christian Eriksen una pronta e completa guarigione e ringrazia entrambe le squadre per il loro atteggiamento esemplare».

