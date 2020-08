Aspettando la partita di mercoledì

Atalanta, ecco come seguirla su Bg Tv Quattro giorni dal sapore d’Europa con il palinsesto di prima serata dedicato, da lunedì 10 a giovedì 13 agosto, alla storica partecipazione dell’Atalanta alla Final Eight di Lisbona e alla sfida dei quarti di finale contro i francesi del Paris Saint Germain.

È l’impegno messo in campo per i tifosi nerazzurri dall’emittente televisiva regionale Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Il calcio d’inizio è con il classico appuntamento in diretta del lunedì con la trasmissione «TuttoAtalanta», in onda dalle ore 20.50 e incentrata principalmente sulla grande attesa, sul notiziario del primo giorno dell’Atalanta in Portogallo e sulle voci di calciomercato.

Conduce Carlo Cavanesi, ospiti in studio il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Giangavino Sulas. I telespettatori possono già scrivere messaggi e domande con sms al 335.6969423 ed e-mail a [email protected] oppure postare foto e video sulla pagina Facebook «TuttoAtalanta Bergamo Tv».

Martedì, invece, dalle ore 21 appuntamento con «Anteprima Champions» condotto da Mariachiara Rossi mentre mercoledì dalle ore 19.50 il grande giorno della partita vissuta fino a mezzanotte insieme a «Diretta Stadio Champions» a cura di Giorgio Bardaglio. Giovedì, infine, dalle ore 20.50 l’analisi finale di «TuttoAtalanta Champions» con Matteo De Sanctis. Tutti i giorni le ultimissime sull’Atalanta alle ore 12.20, 12.50 e 19.50 con i tre spazi quotidiani della rubrica nerazzurra «Atalanta in campo».

