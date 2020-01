Asta «Christmas Match 2019»

Siamo a quota 20 mila euro - le offerte La maglia d’allenamento indossata e autografata dall’allenatore Gian Piero Gasperini schizza subito a quota 600 euro e così l’asta benefica del «Christmas Match 2019» sfiora adesso 21 mila euro.

Si tratta pur sempre di promesse di pagamento che la prossima settimana dovranno poi trasformarsi in bonifico bancario dopo l’aggiudicazione delle maglie, secondo il meccanismo già sperimentato negli anni scorsi.

È questo il principale aggiornamento dell’iniziativa organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), giunta alla sua decima edizione: il ricavato viene devoluto in beneficenza al Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus e sarà poi ripartito tra varie associazioni del nostro territorio.

In palio, oltre alla maglia di Gasperini, le 22 speciali casacche «natalizie» pensate per Atalanta-Milan 5-0 del 22 dicembre scorso, indossate da chi era in campo e preparate anche per chi è rimasto in panchina o in tribuna, tutte autografate dal rispettivo calciatore: in vetta, con un maxirilancio da 2000 euro, sempre la numero 88 di Mario Pasalic, il centrocampista croato autore del secondo gol ai rossoneri in quella partita.

L’asta benefica si chiuderà lunedì 13 gennaio nel corso della puntata di «TuttoAtalanta» in onda in diretta dalle ore 20.50: fino a domenica si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e con e-mail all’indirizzo di posta elettronica asta@bergamotv.it, anche su più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso. In allegato le quotazioni aggiornate delle 22 maglie: prossimo aggiornamento nella serata di venerdì 10 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA