Atalanta, Antonio Percassi ai tifosi:

«L’anno prossimo si rifà lo stadio» Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi conferma ai tifosi nerazzurri l’inizio dei lavori per il rifacimento dello stadio.

Arrivato alla festa della Dea su una betoniera, Antonio Percassi non poteva che dare un aggiornamento sui lavori di rifacimento dello stadio di Bergamo. È una delle notizie più attese dai tifosi nerazzurri, nell’ultima stagione costretti all’esodo a Reggio Emilia per seguire la squadra in Europa. Alla fine del prossimo campionato verrà smantellata e ricostruita la curva Nord. «Sapete che abbiamo acquistato lo stadio – ha spiegato Percassi dal palco della festa della Dea - e finalmente il prossimo anno partiremo di sicuro, nella gloria della storia dell’Atalanta: la curva Nord».

