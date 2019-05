Atalanta, appuntamento con la storia

I tifosi a Reggio Emilia per sognare Si gioca stasera al Mapei Stadium con il Sassuolo per entrare in Chiampions League. In attacco la triade Gomez-Zapata-Ilicic, rientra Palomino.

Bergamo incrocia le dita per l’appuntamento con la storia. Ultima partita di campionato per l’Atalanta sul campo di Reggio Emilia, stasera alle 20,30, sfida casalinga strana, in casa della rivale di giornata del Sassuolo, in un Mapei Stadium che per la maggior parte sarà nerazzurro.

Una settimana carica di tensioni e di parole dalle altre piazze, i nerazzurri l’hanno vissuta con la giusta concentrazione, senza troppe chiacchiere, consapevoli che nessuno andrà in campo a regalare punti: naturalmente se da altre piazze si chiede l’impegno fino alla fine del Sassuolo, è logico allora aspettarselo anche dalla Spal, avversario del Milan, messaggio che invece chiaramente non è passato.

Basta vincere, tre punti per chiudere al 3° posto e centrare quel traguardo da leggenda, il punto più alto della storia atalantina e quella musichetta da sentire proprio a Reggio Emilia che già stuzzica la fantasia dei tifosi bergamaschi. Quei tre punti e la festa seguente metterebbe in secondo piano i risultati delle contendenti, del Milan impegnato a Ferrara, della Roma con il Parma e dell’Inter in casa contro l’Empoli ancora a caccia di punti salvezza.

«Comunque vada sarà un successo» è il pensiero che da tempo gli addetti ai lavori riferiscono parlando dell’Atalanta, ma mister Gasperini non è stato assolutamente d’accordo: obiettivo centrare la Champions, a questo punto manca solo un piccolo passetto, ma in caso di solo Europa League la stagione di Gomez e compagni sarebbe lo stesso straordinaria con la 3° qualificazione consecutiva in Europa, un vero e proprio record.

Mancherà Hateboer squalificato, così come Toloi infortunato, mentre per il resto formazione classica è confermata, con il trio delle meraviglie all’attacco, mentre dietro ritorna Palomino dalla squalifica al centro della difesa. È l’ultimissimo sforzo di una stagione iniziata in estate, di tempo per pensare al futuro ce ne sarà a partire da lunedì. Adesso conta solo centrare gli ultimi e fatidici punti per dare il via alla festa, da record.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 6 Palomino, 5 Masiello; 21 Castagne, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 92 Zapata. A disp.: 1 Berisha, 31 Rossi, 7 Reca, 41 Ibanez, 23 Mancini, 88 Pasalic, 22 Pessina, 99 Barrow, 17 Piccoli. All. Gasperini.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 Ferrari, 3 Demiral, 6 Rogerio; 73 Locatelli, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 30 Babacar, 9 Djuricic, 20 Boga. A disp.: 79 Pegolo, 28 Satalino, 5 Lemos, 2 Marlon, 98 Adjapong, 17 Sernicola, 25 Berardi, 99 Brignola, 10 Matri, 34 Di Francesco, 19 Odgaard. All. De Zerbi.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Torna « TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida tra i nerazzurri e il Sassuolo dalle 20 alle 23 di domenica gli allenatori Lino Mutti e Sandro Salvioni e il giornalista Arturo Zambaldo. Carlo Canavesi (riporterà le fasi della partita) e Maria Chiara Rossi (terrà i contatti con i social). Collegamento con il ristorante Le Stagioni di Orio al Serio: ospiti Damiano Zenoni e Diego Zanchi. Collegamenti attraverso video chiamata e Skipe con Massimo Casari (dalla Bolivia), Mario Gamba (da Monaco di Baviera), Attilio Varischetti, Demetrio Trussardi, Enrico Ongaro (da Miami) Ralf Hildebrand e il consigliere dell’Atalanta, Roberto Selini. Al termine della partita, interviste dalla sala stampa dello Stadium Mapei di Sassuolo agli allenatori dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, del Sassuolo, Roberto De Zerbi e ai giocatori. Matteo De Sanctis interverrà dallo stadio di Sassuolo. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it.

