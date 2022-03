Atalanta: archiviata la scialba prestazione con il Genoa, ora testa a Leverkusen

Ci aspettavamo che l’Atalanta disputasse un girone di ritorno come quelli a cui ci aveva abituati nelle scorse stagioni, ma per ora il cammino è molto diverso.

La zona Champions si allontana sempre di più considerando anche il passo da Caterpillar della Juventus, ma d’altro canto se non si va oltre ad uno scialbo 0-0 casalingo contro Genoa non ci si può aspettare che un logico ridimensionamento degli obbiettivi. Anche perché il perdurare dell’assenza di due pedine chiave come Ilicic e Zapata, non può certo accrescere l’ottimismo.

Atalanta's Marten de Roon

(Foto di Magni Paolo Foto) In ogni caso, per non abbatterci troppo, appropriamoci di una delle dichiarazioni del Gasp a fine gara: «A disposizione ci sono una trentina di punti perciò tutto può ancora accadere». Ma, non c’è tempo ora per piangersi addosso, bisogna rituffarsi subito nella sfida dell’Europa League in programma in Germania con il Bayer Liverkusen giovedì 17 marzo.

Sperando che almeno a livello europeo Gasperini possa continuare nella solida tradizione di prestazioni positive e convincenti. A tre giorni dalla sconfitta con la Roma, sempre al Gewiss Stadium, i nerazzurri erano, infatti, erano rinati alla grande proprio in occasione della gara d’andata contro il Bayer Leverkusen (con assenze importanti per infortuni), vincendo e convincendo ben oltre il 3-2 finale.