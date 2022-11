Atalanta, benvenuta la sosta: c’è tempo per ricaricare le batterie

Con Pasalic, de Roon, Koppmeiners e Mahele i soli assenti perché chiamati dalle loro nazionali per i Mondiali, mister Gian Piero Gasperini avrà l’opportunità di far ricaricare le batterie sia dal punto di vista mentale, sia fisico. Che la squadra necessiti di riprendersi in maniera energica l’hanno evidenziato le ultime tre sconfitte consecutive contro Napoli, Inter e Lecce.

Grazie ad un inizio strepitoso che ha portato i nerazzurri anche in vetta alla classifica e nonostante la successiva decisa flessione, la squadra occupa comunque la sesta posizione che varrebbe ad ora l’accesso alle competizioni europee. Da qui la necessità di sfruttare nel frattempo i 45 giorni che ci separano dalla ripresa dell’attività agonistica. Parallelamente occhio al mercato invernale dove, secondo insistenti voci, qualche movimento in entrata e in uscita non è da escludere in casa nerazzurra.