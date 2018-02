Atalanta, che notte magica ci aspetta

Ma tu c’eri agli altri match memorabili? L’Atalanta è già in campo sotto la neve per la rifinitura pre-gara. E Bergamo sta già facendo il tifo. Supporter in partenza, questa sarà una delle notti più magiche della storia della squadra bergamasca. Tu c’eri alle altre gare?

Tutto è pronto dunque, con l’incognita neve, ma per ora tutto è confermato e i giocatori stanno già facendo l’ultimo allenamento di rifinitura. Stasera è la serata di Atalanta-Borussia Dortmund e al Mapei Stadium di Reggio Emilia nevica. Le condizioni meteo saranno quantomeno avverse: su Reggio Emilia si è abbattuta una nevicata nelle ultime ore e in serata è prevista ancora neve, ma per ora tutto è confermato.

Escludendo la temperatura del meteo, l’atmosfera è invece calda e sia a Bergamo sia a Reggio si pensa solo al match di questa sera.

Ma di notti magiche ce ne sono venute in mente altre: 2 giugno 1963 la finale di Coppa Italia Atalanta-Torino, il 20 aprile 1988 di Atalanta-Malines, la partita Sporting Lisbona-Atalanta del 16 marzo 1988, la semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe Malines- Atalanta e i quarti di finale di ritorno con lo Sporting, sempre per la Coppa delle Coppe. Tu c’eri? Mandaci le tue foto ricordo a redazioneweb@eco.bg.it e mandaci i tuoi scatti da Reggio di questa sera.

Intanto i tifosi stanno pensando alla coreografia. Sulla pagina Fb Sostieni la Curva, c’è già un messaggio in preparazione del match: «In Tribuna Sud ci sarà una coreografia all’entrata in campo per caricare ancora di più i nostri Ragazzi. Negli altri settori e in Tribuna Sud dopo la coreografia, sarebbe bello che quelle migliaia di bandierine che la Nord ha realizzato non fossero lasciate nel cassetto ma che ognuno di noi ne porti una e la sventoli per tutta la partita con grande orgoglio!».

