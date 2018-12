Gomez in una fase di gioco (Foto by Paolo Magni)

Atalanta, con la Lazio sfida da vincere

Gomez: «Io il nuovo Cristante» Gomez, solo io posso fare il Cristante, ora il mio ruolo è quello di mandare in porta gli attaccanti.

«Contro la Lazio sarà una partita bella e tirata, perché puntiamo entrambi all’Europa League ma finora non abbiamo dato continuità ai risultati». In vista del Monday Night del 17 dicembre a Bergamo dell’Atalanta contro i capitolini, a prendere la parola è il capitano nerazzurro Alejandro Gomez: «A Udine si è visto il vero Zapata, credo che Duvan abbia avuto bisogno di tempo per adattarsi al gioco di Gasperini - prosegue il Papu -. Lunedì rientra Ilicic dalla squalifica: sia chiaro che sono io a dover aiutare lui a segnare e non il contrario».

Il numero 10 di casa, accolto da una folla di tifosi all’Atalanta Store, si sofferma proprio sul suo nuovo ruolo ormai da sette partite, quella di Verona col Chievo: «Nessuno tranne me in questo momento può fare quello che faceva Cristante, ci hanno provato in tanti ma io sono l’unico candidato - chiude Gomez -. Adesso faccio gioco e creo occasioni più che concludere, anche perché contro squadre molto chiuse trovare spazi per sé dietro le punte è difficile. Non resta che aprirli agli altri e badare anche alla fase difensiva aiutando il centrocampo, il compito più impegnativo perché mi allontana dalla porta».

