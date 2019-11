«Atalanta da non sottovalutare»

Guardiola: L’Europa, fuori, è sempre dura «Sarà una partita troppo facile per il City? L’Atalanta ha zero punti ma il primo tempo dell’andata è stato molto duro, fino al 3-1 è stata una gara equilibrata. L’Europa, fuori, è sempre durissima». Il commento di mister Guardiola

Nonostante il 5-1 del match in Inghilterra e una qualificazione agli ottavi di Champions ormai ipotecata, Pep Guardiola non sottovaluta le insidie della sfida di ritorno, mercoledì sera al «Meazza» di Milano, contro l’Atalanta.

«Se non sarà possibile vincere, sarà la prossima - ha detto il mister spagnolo in conferenza stampa -. Penso a partita per partita, dopo avremo Shakhtar e Dinamo Zagabria, vedremo. Possiamo qualificarci per gli ottavi di finale, domenica c’è una gara importantissima contro il Liverpool ma la gara contro l’Atalanta sarà importantissima anche per lo stadio: venire a San Siro è sempre una gioia. L’Atalanta è degna del massimo rispetto, per cui la affronteremo con il massimo impegno. Siamo consapevoli che il collega Gian Piero Gasperini manda puntualmente in campo giocatori motivati e che sino alla fine sanno dare il meglio».

