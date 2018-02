Atalanta, decolla la missione Borussia

Ecco dove seguire la storica partita La squadra è salita sull’aereo che la condurrà nella città tedesca dove giovedì sera affronterà i gialloneri in una sfida già storica. Ecco come e dove seguire la partita.

Decolla la missione Borussia Dortmund. Nella mattinata di mercoledì la squadra ha preso il volo dall’aeroporto di Orio al Serio. Destinazione Dortmund, dove giovedì sera affronterà il Borussia in una partita storica. Come si vede dalle foto postate dai profili social della società nerazzurra, i giocatori sembrano sereni. Papu Gomez e Mattia Caldara, che hanno saltato le ultime partite a causa di problemi fisici, sono seduti (sorridenti) fianco a fianco. Si scambieranno qualche consiglio per superare il mal di schiena? In attesa di conoscere le ultime della vigilia, su cui ci saranno sicuramente aggiornamenti nella giornata di mercoledì (e tutti i particolari su L’Eco di Bergamo in edicola giovedì), ecco dove potrete seguire la tre giorni europea. Il calcio di inizio è stato fissato alle 19, quindi niente diretta in chiaro su Tv8. Potrete seguire la cronaca in diretta sul nostro sito, che come sempre propone il racconto live di tutte le partite dell’Atalanta.

Ricchissimo il programma di Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it). L’emittente ha predisposto tre giorni, da mercoledì a venerdì, con un’ampia fetta di palinsesto dedicata alla partitissima della squadra nerazzurra. Si parte oggi alle ore 18 (con replica alle ore 22) con un’edizione speciale di “Anteprima Europa League” condotta da Fabrizio Pirola insieme all’ex bomber atalantino Oliviero Garlini: in un’ora le ultimissime della vigilia e la conferenza stampa prepartita dell’Atalanta tenuta a Dortmund dall’allenatore Gian Piero Gasperini insieme al centrocampista svizzero Remo Freuler. Giovedì sarà il giorno di “TuttoAtalanta - Diretta Stadio Europa”: dalle ore 17.30 il racconto di Borussia-Atalanta con collegamenti video dalla Germania prima, durante e soprattutto dopo la gara con l’inviato Matteo De Sanctis. In studio con Giorgio Bardaglio ci saranno l’ex atalantino Adelio Moro, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Giangavino Sulas e Carola Bergamelli; a Fabrizio Pirola, invece, la postazione dedicata al racconto della partita e ad Elisa Cattaneo il compito di raccogliere i messaggi dei tifosi per interagire con loro.

Il day-after, infine, sarà il turno di “TuttoAtalanta Europa”: in diretta dalle ore 21 sarà Matteo De Sanctis ad analizzare l’esito della sfida con i gialloneri tedeschi insieme agli ospiti in studio. Sia giovedì che venerdì per i telespettatori sarà possibile intervenire da casa con sms al 335.6969423 ed e-mail all’indirizzo di posta elettronica tuttoatalanta@bergamotv.it oppure postando direttamente sulla pagina Facebook “TuttoAtalanta Bergamo Tv”. Altra ipotesi per condividere passione e sofferenza,i vari bar e pub della bergamasca che trasmettono la partita. Oppure a Orio Center, dove anche in questa occasione la partita sarà trasmessa in diretta sul maxischermo. Appuntamento nella nuova ala: lo schermo è al centro dell’area ristoro al secondo piano, vicino all’Uci Cinema.

