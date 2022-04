Atalanta, Djimsiti fuori almeno un mese. Il difensore ha la spalla sinistra lussata

Il notiziario Problemi per la retroguardia atalantina: il difensore nerazzurro lamenta la lussazione della spalla sinistra e dovrà stare fermo per almeno un mese. Problemi dunque per mister Gasperini in vista del Lipsia.

Sì, perché il tecnico dell’Atalanta dovrà probabilmente rinunciare anche a Rafael Toloi nella trasferta di giovedì 7 aprile (ore 18,45) in Germania per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Per fortuna Gasp potrà invece avere a disposizione Merih Demiral che ha saltato il match perso contro il Napoli, ma più che altro per stanchezza dopo le due partite con la nazionale turca. Demiral e Palomino saranno i due punti fermi della difesa e ad affiancarli sarà uno tra il giovane Scalvini e l’esperto de Roon che giocherebbe indietro e non a centrocampo.

Il difensore albanese non sarà operato

Il verdetto degli esami è stato quello che si temeva per Djimsiti, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 18’ st del match contro il Napoli: il difensore albanese lamenta per la precisione una lussazione di secondo grado dell’acromion claveare. Non sarà necessario l’intervento chirurgico e non sono stati comunicati dall’Atalanta i tempi di recupero, ma verosimilmente si può ipotizzare un’assenza di almeno un mese.

Difficile il recupero di Toloi per Lipsia

E quanto a Toloi, che sta lavorando a parte per il problema al flessore destro, guaio che lo sta tenendo ai box da una ventina di giorni, il difensore azzurro è in miglioramento, ma è molto difficile un suo rientro già giovedì, si lavora soprattutto per una sua disponibilità per il match di ritorno contro il Lipsia di giovedì 14 aprile al Gewiss Stadium.

Zapata si siederà ancora in panchina