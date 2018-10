Atalanta-Samp primo tempo 0 a 0

Partita combattuta, palo di Zapata Primo tempo molto combattutto a tratti gioco anche fin troppo spezzettato e confuso. I nerazzurri sono molto determinati, raddoppiano su ogni uomo con la palla e mantengono prevalenza nel controllo del gioco ma per ora non segnano. L’occasione migliore il palo di Zapata al 27’.

Ma i bergamaschi sono sotto la lente d’ingrandimento di mister Gasperini che cerca risultati: nelle ultime 5 giornate due pareggio e tre sconfitte. Calcio d’inizio all’Atleti Azzurri d’Italia alle 15. Arbitra Irrati di Pistoia.

In campo confermato Zapata: il colombiano ha inanellato prestazioni confortanti: non resta che il gol, quello che sarebbe il primo con la maglia nerazzurra e l’occasione per sbloccarsi contro la sua ex squadra è doppia. La scorsa primavera fu proprio lui a realizzare il gol decisivo a Bergamo per i liguri.

PRIMO TEMPO

45’: ATALANTA - SAMPDORIA 0 a 0

Partita agonisticamente molto combattuta, buon primo tempo per i nerazzurri che hanno avuto una leggera prevalenza sui blucerchiati. In attacco clamoroso il palo di Zapata che stava per punire la sua ex-squadra.



43’: Angolo di Gomez mancini di testa di poco alto

42’:Pasalic serve Toloi che calcio in porta ma è pronto Audero a mettere in angolo

33’: Zapata sulla fascia destra va via velocissimo si accentra, entra in area e poi crossa basso per Pasalic che è in ritardo e commette pure fallo su un difensore.

27’: OCCASIONISSIMA ATALANTA: Zapata di testa svetta su tutti batte il portiere ma il pallone si ferma all’incrocio dei pali. È ancora 0 a 0 ma la partita si fa molto interessante e combattuta.

07 Ottobre 2018 SERIE A Atalanta-Sampdoria Nella foto: curva sud

(Foto by Magni Paolo Foto)

21’: OCCASIONE ATALANTA: Hateboer su cross viscido in area da pochi passi in scivolata mette sopra la traversa.

20’: OCCASIONE SAMPDORIA: Colpo di testa di Andersen pericolosissimo ma Gollini si supera e mette in angolo.

07 Ottobre 2018 SERIE A Atalanta-Sampdoria Nella foto: Palomino Jose' Luis (Atalanta B.C.)

(Foto by Magni Paolo Foto)

15’: Zapata colpo di testa smorzato. Facile la presa di Audero

10’: Inizio di gara con molto agonismo. L’Atalanta è una furia raddoppia su ogni pallone anche se in avanti ancora mai pericolosa.

1’: Alle 15.03 l’arbitro Massimiliano Irrati ha fischiato l’inizio del match in uno stadio stracolmo di tifosi e con coreografie stupende. Primo pallone giocato dai blucerchiati.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pasalic; Castagne, Freuler, Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Caprari; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

