Atalanta, dopo il Newcastle amichevole di lusso con il Valencia il 6 agosto

Il precampionato dell’Atalanta si arricchisce di un nuovo test internazionale: il 6 agosto i nerazzurri saranno in campo allo stadio Mestalla contro il Valencia per il Trofeo Naranja. Il fischio d’inizio è in programma alle 21. Per i nerazzurri si tratta della seconda partecipazione al prestigioso trofeo giunto alla sua 50ª edizione organizzato dalla società spagnola dopo il precedente dell’11 agosto 2017: in quell’occasione arrivò un successo per 2-1 firmato da Toloi e Palomino. Al Valencia è poi legato anche il ricordo della doppia sfida negli ottavi di finale della UEFA Champions League 2019-2020 con il passaggio del turno dei nerazzurri che ottennero due vittorie: 4-1 nell’andata giocata al Meazza di Milano il 19 febbraio 2020 e 4-3 nel ritorno al Mestalla del 10 marzo.