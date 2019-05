Gasperini: facciamo durare i sogni

Atalanta, guarda l’intervista del mister «Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta e il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue» ha dichiarato il presidente Antonio Percassi.

C’è l’annuncio ufficiale: Atalanta e Gian Piero Gasperini avanti insieme. «Con grande soddisfazione posso confermare che il rapporto fra l’Atalanta e il nostro allenatore Gian Piero Gasperini prosegue»: a dichiararlo è il presidente Antonio Percassi: «Un percorso di crescita che va avanti con l’obiettivo di dare continuità a quanto di importante è stato costruito in queste ultime tre stagioni – ha dichiarato Percassi –. E proprio in virtù di questo momento storico che sta vivendo la nostra Società ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento di mio figlio Luca in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla Prima squadra».

Nel comunicato ufficiale, pubblicato intorno alle 14.45 sul sito dell’Atalanta bergamasca calcio, la conferma delle voci trapelate martedì. Gasperini, in nerazzurro dall’estate 2016, è al terzo prolungamento di contratto: dal 2021 al 2022, con opzione per un ulteriore anno. L’ingaggio è stato ritoccato da 1,5 a 2,2 milioni. «Non posso ora che augurare a tutti buon lavoro e come sempre Forza Atalanta» ha concluso il presidente Percassi.

«Il contratto l’avevo già da tempo, la scelta era stata fatta in passato, era solo un momento di fine stagione, la squadra ha ottenuto un risultato straordinario, era giusto ripercorrere quello che avevamo fatto e porre le basi per la prossima stagione, quest’Atalanta va sempre più in alto e quindi ha bisogno di organizzarsi sempre meglio e in questo la società è bravissima» ha dichiarato Gian Piero Gasperini, dopo la nota del club, in un’intervista sul canale Youtube di Atalanta. «I sogni bisogna cercare di farli durare il più a lungo possibile, questo è un po’ il nostro scopo, dopo aver raggiunto veramente un risultato straordinario. Questa è una società che cresce sotto tutti gli aspetti, ora c’è lo stadio nuovo, ci sono strutture sportive di prim’ordine - ha proseguito Gasperini -, ma era importante mettere le basi per la squadra del futuro».

Il presidente Percassi ha anche annunciato che «ci sarà anche un ulteriore maggior coinvolgimento» del figlio Luca «in tutti quelli che sono gli aspetti di natura tecnica legati alla prima squadra». Una novità che Gasperini accoglie con soddisfazione. «Il fatto che Luca Percassi si occuperà a tempo pieno della squadra e sarà ancora più coinvolto in società dà il segnale di come le cose potranno andare meglio». Dei suoi tre anni in nerazzurro se Gasperini dovesse scegliere il momento più alto non avrebbe dubbi: «Quello dell’altra sera a Reggio Emilia, siamo andati crescendo anno dopo anno, ma la Champions è un traguardo veramente fantastico per tutta la città». Scelto il momento più bello, è più complicato individuare la migliore partita della sua gestione. «Difficile fare una classifica, potrei dire quella del primo anno con il Napoli, forse è stata la gara della svolta, da lì è partita una lunga cavalcata, le vittorie sono state veramente tante e sempre di valore». È tutto l’ambiente nerazzurro che ha funzionato alla perfezione e Gasperini non dimentica la tifoseria.

Gasperini si definisce «molto felice, non ci sarà molto tempo per le vacanze, ma per fortuna, perché a me piace lavorare, è bello pensare alla prossima stagione e al fatto che potremmo essere anche meglio di quest’anno come squadra, non sarà facile ripetere certi risultati, ma questa è una società che cresce in continuazione».

