Atalanta, ecco il murale per la finalissima Ci sono Ilicic, Gomez, Zapata e il Gasp

Eccolo! È stato terminato a tempo record il grande murale sulla facciata dei Magazzini generali di via Rovelli (lato ferrovia) dedicato all’Atalanta in finale di Coppa Italia. È bellissimo. E beneaugurante: Ilicic che esulta tra Gomez e Zapata, con il faccione di un Gasperini concentrato in primo piano. L’iniziativa è della Lega Serie A per celebrare le finaliste (a Roma, a Ponte di Nona, stanno dipingendo Immobile): a Bergamo gli artisti sono i rinomati Rosk & Loste, siciliani di Caltanissetta.

