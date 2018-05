«Atalanta fissa tra le prime dieci»

Su L’Eco intervista a Percassi «Atalanta sempre più prima squadra di tanti e seconda squadra di tutti». Antonio Percassi guarda avanti – di bilanci della stagione appena conclusa ne ha già fatti mille – e accetta di entrare nel futuro raccontando le novità sul futuro dell’Atalanta.

Europa e non solo, tutti gli investimenti in programma e ovviamente il calciomercato che terrà banco nei prossimi mesi. «Primo: nessuna intenzione di indebolirci. Secondo: la stagione partirà prima, dovremo essere pronti prima e quindi la squadra sarà sostanzialmente la stessa. Terzo non perderemo il nostro equilibrio di gestione».

