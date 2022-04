Atalanta fuori dall’Europa, l’abbraccio dei tifosi

Ahinoi fuori dall’Europa, ma sugli spalti del Gewiss Stadium hanno vinto i tifosi che con un interminabile applauso hanno salutato e ringraziato i giocatori alla fine della gara. E non ci si poteva aspettare altro da dei tifosi che in 20 mila sono sempre rimasti fedeli alla squadra anche durante l’inferno della serie C (stagione sportiva 80-81).

L’amaro 2-0 siglato dal Lipsia non fa una piega, ma guai a scalfire anche minimamente l’attaccamento e il sostegno per un club che da oltre un secolo si identifica in pieno con il nostro territorio. E contro l’undici tedesco i giocatori hanno sempre dato tutto. Unico rammarico: la mancata concessione di un sacrosanto rigore sullo 0 a 1 che poteva essere decisivo. Non resta che rituffarci nel campionato puntando sull’unico obiettivo rimasto tutt’altro che facile da raggiungere, quello della qualificazione europea. A disposizione ci sono 21 punti e siamo ottavi in graduatoria. Ma ora non si può più sbagliare a cominciare dal Verona il 18 aprile perché nessuna delle contendenti vuole mollare il colpo.