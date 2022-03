Atalanta, Gasp: «Grande soddisfazione, siamo felici, ma è stata dura»

« Arrivare ai quarti è una grande soddisfazione, siamo felici ma è stata dura . Possiamo fare meglio sul piano del gioco, ma anche i valori e l’appartenenza sono componenti importanti. Speriamo di toglierci altre soddisfazioni, più avanti sarà sempre più difficile». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen che vale l’accesso ai quarti di Europa League.

Decide la rete di Boga: «Se ha degli spazi, ha le condizioni migliori. Ha bisogno di inserirsi in un contesto importante, speriamo che questo gol dia slancio». Ma in evidenza c’è anche Demiral: «Lui come Romero? Sono giocatori diversi, Merih ha una fisicità importante. S e riesce a diventare un atleta, può avere ancora grandi margini», dice il tecnico ai microfoni di Sky.