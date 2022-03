Atalanta, Gasperini senza quattro giocatori contro il Genoa. Convocato Cisse della Primavera

Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori per il match di domenica 13 marzo contro il Genoa, in programma alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per la 29esima giornata di serie A. Quattro assenti per il tecnico dei nerazzurri, nelle ultime ore si è fermato anche Aleksey Miranchuk: il centrocampista russo classe ’95 si è fermato a causa di una contrattura al flessore destro. Confermata le assenze di Duvan Zapata e Josip Ilicic, non ci sarà nemmeno Marten De Roon dopo il rosso contro la Roma.

Prima convocazione per l’attaccante della Primavera Moustapha Cisse, tesserato nella sessione invernale e a disposizione dal 23 febbraio. Il giocatore si stava allenando già da diverso tempo con la prima squadra.Diversi i ballottaggi per la gara di domani contro i rossoblù, a partire dalla difesa: in vista del ritorno di giovedì 17 marzo contro il Bayer Leverkusen, Gasperini potrebbe lasciare a riposo Merih Demiral. Al suo posto spazio a Toloi (rientrato dalla squalifica dopo Roma), Palomino e Djimsiti, con Juan Musso confermato tra i pali. In mezzo al campo le scelte sono quasi obbligate vista l’assenza di De Roon, al suo posto il connazionale Koopmeiners e Freuler.