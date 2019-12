Atalanta, il 5 a 0 è una sferzata di energia

L’obiettivo Champions sembra più vicino Il roboante 5-0 al Milan resterà nella storia dell’Atalanta come lo straordinario 2019.

Smaltita la sbornia in nottata per il 5-0 al Milan, rituffiamoci nell’immediato. Il tutto in chiave Champions. Sì perchè parlando senza peli sulla lingua l’Europa League ora come ora ci va un po’ stretta. Incredibile che solo cinque anni or sono, l’obiettivo dei nerazzurri era la salvezza. Allora godiamoci questo strepitoso ciclo destinato addirittura a consolidarsi ulteriormente strada facendo.

Diciassette le gare disputate (ne mancano due al termine dell’andata) con l’Atalanta quinta in classifica e protesa alla rincorsa della Roma che ora dista quattro punti. Facendo i conti sull’undici capitolino si tratta di una rimonta alla portata visto che con la gestione Gasperini la squadra acquisisce il top della condizione ad inizio primavera. Inoltre sempre affidandoci alle cifre l’Atalanta ha sin qui realizzato 43 gol, dieci di più di quella giallorossa. Non a caso la speciale graduatoria dei bomber vede molti atalantini ai vertici: con Muriel capofila (10) a seguire Ilicic (7), poi Zapata (6) Gomez (5). E dire che Zapata è assente da tre mesi. Meno ottimistico il rendimento della difesa, considerando che la Roma ha incassato 7 gol (17) in meno dei nerazzurri (25). Il riaggancio è una missione più che possibile, dunque, ma ora godiamoci con calma i successi del 2019, alla Roma cominceremo a pensarci dall’Epifania, quando i nerazzurri torneranno campo a Bergamo contro il Parma.

