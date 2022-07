Atalanta, il blitz di Pagliuca a Bergamo sinonimo di accelerazioni sul mercato?

Si è in attesa dell’arrivo di bomber Pinamonti: in questo caso, però, l’idea di dover parallelamente rinunciare a Zapata o a Muriel non è che faccia impazzire di gioia gli stessi sostenitori. In altre parole sarebbe gradita la conferma della copia colombiana in aggiunta all’interista che porterebbe in dote i tredici gol con l’Empoli nell’ultimo campionato. Poi, ancora in vena di rinforzi da colmare, c’è la necessità di ingaggi dell’esterno e del centrocampista, entrambi in ogni caso di provato spessore.



La difesa rappresenta sulla carta il reparto numericamente meno soggetto a particolari stravolgimenti. Certo, se come pare le intenzioni della dirigenza fossero orientate sull’uscita del centrale Demiral (riscattato a pieno titolo dalla Juventus) un innesto non sarebbe così immotivato. Insomma, scambi di idee o ancora di più tra Percassi e Pagliuca non devono proprio essere mancati.