Atalanta, il rebus è: Musso o Sportiello. Un solo dubbio in vista del Bayer Leverkusen

I nerazzurri, per conquistare i quarti di finale di Europa League dopo la vittoria casalinga per 3-2, potranno anche pareggiare, mentre in caso di vittoria con un gol di scarto al 90’ in favore dei tedeschi si dovranno giocare i tempi regolamentari in quanto non esiste più la regola del valore doppio delle reti segnate in trasferta a parità di gol realizzati. Una vittoria del Bayer con almeno due reti di scarto qualificherebbe invece i tedeschi.