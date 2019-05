Atalanta, il rebus Gasperini

Domani l’annuncio. Percassi: ottimista Mercoledì 29 maggio si conoscerà il destino dell’allenatore dell’Atalanta. Il presidente nerazzurro: «Ci rivediamo domattina per un caffè insieme. Come è andata stamattina? Domani si saprà».

L’annuncio sulle sorte dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, verrà dato domani. Lo ha detto lo stesso presidente nerazzurro, Antonio Percassi, che questo pomeriggio, martedì 28 maggio, era all’Azienda agricola «Caminella» di Cenate Sotto. Rispondendo alle domande dei giornalisti sull’incontro con Gasperini ha dichiarato: «Come è andato l’incontro? Sono dovuto andare via prima, ci rivediamo domattina (mercoledì, ndr) per un caffè insieme. Come è andata stamattina? Domani si saprà, io sono ottimista». Anche poche, dunque, e si saprà se mister Gasperini rimarrà a Bergamo oppure imboccherà altre strade, come ad esempio quella che porta a Roma.

