Atalanta, immagini ed emozioni

Il video con i 116 gol della stagione In un filmato apparso sui canali ufficiali del club le reti stagionali dei nerazzurri.

Immagini ed emozioni. Mentre l’Atalanta riparte verso la nuova stagione , quella appena trascorsa rivive in un video pubblicato sui canali ufficiali del club nerazzurro. Un filmato di 21 minuti che raccoglie i 116 gol della stagione 2019/2020, una «collezione» di reti per ricordare i risultati raggiunti e per darsi la carica in vista dei nuovi obiettivi. «Mettiamoci comodi e gustiamoci i 116 gol stagionali dei nerazzurri», si legge nel post pubblicato dalla società. Eccolo qui di seguito.

