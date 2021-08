Atalanta: intervento chirurgico per Hateboer, stop di 2-3 mesi Hans Hateboer ha deciso di effettuare l’intervento chirurgico per risolvere la micro frattura al quinto metatarso del piede destro.

Il giocatore olandese, dopo un consulto, si opererà la prossima settimana. I tempi di recupero verranno resi noti dopo l’operazione, ma Hateboer rischia uno stop di circa tre mesi. L’esterno dell’Atalanta si era infortunato lo scorso gennaio durante la sfida contro il Milan.

Intanto, dopo due giorni di riposo, è ripresa questo pomeriggio (martedì 17 agosto) al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione in vista dell’esordio in campionato in programma sabato 21 agosto sul campo del Torino. Lavoro diviso in due gruppi: allenamento normale per chi è sceso in campo nell’amichevole con la Juventus e per Miranchuk, mentre chi non è stato impiegato sabato ha disputato una partitella con la Primavera. Lavoro a parte per Zapata. Mercoledì 18 agosto i nerazzurri si alleneranno al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.

