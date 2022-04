Atalanta, la vigilia porta buone notizie: Freuler potrebbe giocare titolare

Europa League C’è anche Freuler fra i 22 convocati dell’Atalanta per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia in programma giovedì allo stadio di Bergamo con inizio alle 18,45 (andata 1-1).

Freuler e Djimsiti convocati: lo svizzero potrebbe anche giocare. I due hanno partecipato alla rifinitura di mercoledì e sono entrati nella lista dei ventidue giocatori reclutati da Gasperini: la seduta di giovedì mattina a Zingonia servirà per capire se è possibile un impiego dal primo minuto nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia di giovedì 14 aprile allo stadio di Bergamo (fischio d’inizio alle 18,45).

Berat Djimsiti durante l’allenamento di mercoledì

(Foto di Afb) Più facile per il centrocampista: Freuler, fino a martedì, sembrava vicino al forfait, ma la situazione è migliorata e ora c’è la possibilità di un ritorno da titolare, sette giorni dopo l’elongazione al flessore destro. Djimsiti sembra invece destinato alla panchina: si è lussato l’acromion claveare (un’articolazione della spalla) undici giorni fa e potrebbe restare fuori, anche perché in difesa ci sono Demiral e Palomino, più Scalvini. Le assenze certe sono quelle di Ilicic (escluso dalla lista Uefa) e poi di Toloi e Maehle: il capitano è fermo per il riacutizzarsi del guaio al flessore destro, il terzino per l’appendicectomia. Tra i convocati c’è Cittadini.

Formazione: un paio di ballottaggi

Dubbi sulla formazione. Innanzitutto sul modulo: probabile la difesa a tre, ma non è da escludere il 4-2-3-1 dell’andata. Le certezze sono Musso in porta, Hateboer e Zappacosta sugli esterni, de Roon in mezzo e Koopmeiners a centrocampo o sulla trequarti. Ballottaggio in attacco: tra Zapata e Muriel, chi parte dal 1’, in un’ipotetica staffetta? Duván favorito, comunque non impossibile l’impiego in coppia.

In attacco probabile staffetta Zapata-Muriel, resta da decidere chi partirà dal primo minuto

In caso di difesa a tre, giocherebbero Scalvini (più di Djimsiti), Demiral e Palomino, altrimenti uscirebbe il primo, che comunque potrebbe essere proposto a centrocampo. In mezzo de Roon insieme a Freuler, se quest’ultimo recupera, con Koopmeiners sulla trequarti insieme a uno tra Pessina e Pasalic (più difficile Malinovskyi); senza Freuler, Koopmeiners retrocede accanto a de Roon e gli altri due giocano insieme. L’Atalanta è rimasta in ritiro a Zingonia: stamattina una seduta utile a sciogliere i dubbi.

In caso di parità si va ai supplementari

Dopo l’1-1 dell’andata, per qualificarsi l’Atalanta dovrà vincere. In caso di pareggio (con qualsiasi punteggio, i gol in trasferta non valgono doppio) si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.