I cori del muro nerazzurro - Video

E Percassi si commuove sotto la curva I tifosi cominciano ad arrivare nella città tedesca. Entusiasmo e tensione alle stelle. E i Social si riempiono di nerazzurro.

Sciarpe cappelli e magliette nerazzurre, i tifosi dell’Atalanta arrivano a Dortmund nelle borse e negli zaini c’è un sogno, l’Europa League. I tifosi arrivano alla spicciolata nella città tedesca con tutti i mezzi possibili, la maggior parte in aereo con qualche problema dovuto alle condizioni atmosferiche (leggi qui), con gli autobus organizzati o con la propria auto. Un gruppo di supporter bergamaschi è andata sotto l’albergo dove è alloggiata l’Atalanta per fare festa ai giocatori che dopo la colazione si stavano recando al campo per la rifinitura. Alcune informazioni utili per raggiungere lo stadio. Nel piazzale antistante è già pienone di tifosi bergamaschi. Anche la polizia tedesca in campo per aiutare e dare informazioni ai tifosi nerazzurri.



Il presidente Antonio Percassi ha voluto ringraziare i tifosi con un lungo applauso sotto la curva. E non è riuscito a trattenere la commozione.

Ecco i cori del muro nerazzurro sugli spalti del Signal Induna Park di Dortmund

Ecco le foto dei tifosi

#GoAtalantaGo

Che emozione, pompa il sangue al cuore sarà una lunga notte @Atalanta_BC storica fuori tutta la voce che questo stadio dovrà esplodere#EuAtalanta #BVBAtalanta pic.twitter.com/YS9LDmv9ZY — Stefano Papini (@papiniste) 15 febbraio 2018

