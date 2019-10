Atalanta, lesione all’adduttore per Zapata

Dovrà restare fuori almeno 2-3 settimane Guai in vista per l’attacco dei nerazzurri. L’infortunio occorso al bomber colombiano in Nazionale non è grave, ma il giocatore dovrà restare fuori almeno due/tre settimane.

Il risultato degli esami medici effettuati ha evidenziato la lesione di 1°grado dell’adduttore destro. Non un infortunio grave, per fortuna, per Duvan Zapata che comunque dovrà rimanere fuori per almeno due settimane, forse tre.

Non certo una bella notizia per l’attacco nerazzurro che dovrà rinunciare al suo bomber anche per la partita di Champions con il City.

© RIPRODUZIONE RISERVATA