Infortunio in Nazionale per Zapata

È tornato a Bergamo, oggi gli esami Infortunio alla coscia destra durante l’amichevole di sabato contro il Cile. Zapata è già rientrato a Bergamo: gli esami già lunedì 14 ottobre.

Duván Zapata è tornato a Bergamo domenica sera: la Federcalcio colombiana ha comunicato nella nottata tra sabato e domenica di aver tolto dalla lista dei convocati l’atalantino, alle prese con l’infortunio alla coscia destra rimediato durante l’amichevole di sabato contro il Cile: al 20’, calciando a rete, e impegnando il portiere Bravo, ha sentito tirare il muscolo e pochi minuti dopo è stato costretto al cambio.

L’attaccante è rientrato e probabilmente già lunedì 14 ottobre è stato sottoposto ad esami: per capire quanto dovrà stare fermo, occorrerà fare luce sull’entità del suo problema all’adduttore. L’Atalanta è in forte apprensione: la speranza è che si tratti di una leggera lesione muscolare, che renda possibile un recupero in tempi stretti. Anche perché sta per cominciare un blocco di partite fondamentali: almeno Lazio e City, al momento, non possono che essere in bilico.

Dal Sudamerica, rimbalzano queste dichiarazioni del centravanti: «Spero non sia nulla di grave. Non mi ero mai infortunato calciando in porta, fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene, camminando non ho sentito dolore, ma non posso forzare il muscolo correndo».

