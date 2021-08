Atalanta, Marino sulla Champions: «Proveremo a giocarcela. E intanto siamo concentrati sul campionato» «Il Villarreal ha vinto l’Europa League e il Manchester è la storia del calcio. Sono campi difficili dove dovremo dare il massimo di noi stessi». Così Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il girone F di Champions League con Villarreal, Manchester United e Young Boys.

«Proveremo a giocarcela con la nostra filosofia e quella del nostro tecnico che vuole giocarsela con chiunque». Per i bergamaschi - nel corso del sorteggio - anche la possibilità di finire nel girone G con Lille e Siviglia: «Noi dobbiamo guardare le squadre, in Champions non ci sono gironi facili. Accettiamo questo girone e proviamo a giocarcela con lo spirito giusto. Ripetersi non è mai facile, è sempre difficile. È un miracolo se pensiamo che siamo insieme a club importantissimi, è una cosa che ci riempie di orgoglio».

«Vogliamo sempre provare a superarci. Ci proviamo con tutte le nostre forze. La proprietà è vicina a squadra e mister. C’è un ambiente unico, questo è uno dei nostri segreti, dei nostri punti di forza - ha concluso Marino -. Thorsby o Amrabat? Siamo concentrati sul campionato».

