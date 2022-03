Atalanta, Miranchuk ancora a parte. Salta Leverkusen?

Giovedì 17 marzo a Leverkusen probabilmente Alexej Miranchuk non ci sarà, e la sua assenza si aggiungerà a quella di Zapata e Ilicic. Lunedì, infatti, alla ripresa degli allenamenti che segue la partita, l’attaccante russo ha lavorato ancora a parte, proseguendo il lavoro personalizzato. Miranchuk deve superare la contrattura al flessore destro accusata contro i tedeschi giovedì scorso in Europa League, che già l’ha costretto a saltare la partita di domenica col Genoa. L’obiettivo realistico sembra essere quello di provare a recuperarlo per la gara di domenica sera a Bologna (alle ore 20,45).