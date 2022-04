Atalanta, previsto turnover contro il Sassuolo. Freuler a casa: guai muscolari

Prima di tutto, come sta Freuler ? L’infortunio muscolare riportato a Lipsia nell’andata dei quarti di finale di Europa League – elongazione al flessore della coscia destra – lo costringe a fermarsi contro il Sassuolo nella trasferta di domenica 10 aprile a Reggio Emilia ma non sembra così grave da preventivare un lungo stop. Anzi, il centrocampista svizzero potrebbe già rientrare in squadra giovedì 14 aprile nel ritorno con i tedeschi al Gewiss Stadium.

Tornano disponibili Maehle e Toloi

In compenso tornano disponibili Maehle e Toloi , che hanno recuperato da un problema al ginocchio (il difensore) e a un flessore (il danese). Maehle a Reggio Emilia dovrebbe partire titolare, Toloi dovrebbe invece accomodarsi in panchina (facendo posto a Scalvini). Contro il Sassuolo Gasperini farà turnover , anche perché a questo punto della stagione la priorità è diventata l’Europa League. Assodato che, oltre a Freuler, mancheranno il solito Ilicic, l’infortunato Djimsiti e lo squalificato de Roon, le novità obbligate sono a centrocampo, con una mediana formata da Pessina e Pasalic , se, tra l’altro, verrà concesso un turno di riposo a Koopmeiners.

E se sulla fascia destra andrà Maehle, su quella sinistra potremmo vedere Pezzella, mentre i titolari Hateboer e Zappacosta partirebbero in panchina. In attacco probabile tridente con Malinovskyi e Boga (uno degli ex di questa sfida) sulle ali e Muriel al centro (a meno che non giochi subito Zapata, più probabile titolare con il Lipsia giovedì 14). Quale che sia la formazione nerazzurra che andrà in campo a Reggio Emilia, l’Atalanta cercherà una vittoria convincente (per l’autostima e la classifica) contro un’avversaria che le porta fortuna.