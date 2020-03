Atalanta Primavera-Lione il 10 marzo

Si gioca a Firenze e a porte chiuse A 300 km da Bergamo e senza pubblico: Atalanta Primavera-Lione di Youth League si giocherà martedì 10 marzo, sul campo neutro di Coverciano, a Firenze, a porte chiuse.

La partita, valida per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni dei giovani, era in calendario martedì scorso, 3 marzo, ed era stata rinviata per i problemi legati al coronavirus. L’Uefa ha deciso che si giocherà martedì prossimo, ma non al centro Bortolotti di Zingonia, considerando la Lombardia zona a rischio. La gara è stata spostata al centro federale di Coverciano, eletto come campo neutro, e sarà disputata senza la presenza di spettatori.

Si giocherà in gara secca, chi si qualifica nei quarti di finale giocherà sul campo del Red Bull Salisburgo, in Austria, la settimana successiva (17 o 18 marzo), sempre in partita unica. Il Salisburgo negli ottavi ha eliminato gli inglesi del Derby County (4-1).

