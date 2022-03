Atalanta, prove di tridente contro il Genoa. E Gasp fa turnover: c’è anche baby Cisse

La 29ª di Serie A Contro i grifoni, che arrancano nei bassifondi della classifica, è una gara da non fallire e dovremmo vedere i nerazzurri con Malinovskyi, Muriel e Boga in attacco. La giovane punta guineana andrà in panchina. In tutti i reparti qualcuno rifiaterà in vista del ritorno a Leverkusen.

Arriva il Genoa che da quando è allenato dal tedesco Alexander Blessin non ha ancora perso, collezionando sei pareggi di fila, ma i numeri sono spietati: i rossoblù sono penultimi in classifica a 18 punti e hanno l’attacco meno prolifico del campionato: solo 22 reti su 28 partite. L’Atalanta, che nella scorsa gara interna contro la Sampdoria ha finalmente interrotto l’astinenza da vittorie in casa (4-0) che durava da oltre tre mesi, ha una buona occasione per fare bottino pieno senza patemi e, a giudicare dallo schieramento che potremmo vedere oggi al Gewiss Stadium (fischio d’inizio alle 20,45), non risparmierà le bocche da fuoco: vietato sbagliare, bisogna portare a casa senza complicazioni tre punti preziosi per non perdere di vista la zona Champions League.

Miranchuk resta a casa, guai muscolari

Moustapha Cisse, 18 anni, attaccante della Primavera, convocato da Gasperini in prima squadra

(Foto di Afb) E allora probabile attacco con Malinovskyi, Muriel e Boga. Dovrebbe infatti giocare titolare il franco-ivoriano, dal momento che Gasperini rimescolerà un po’ le carte facendo turnover in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Bayer Leverkusen. Quindi novità non solo in avanti – dove tra l’altro il tecnico non ha potuto convocare Miranchuk, rimasto a casa per una contrattura al flessore destro avvertita dopo la partita di giovedì, e porterà in panchina Moustapha Cisse, giovane talento di 18 anni, origini guineane, da poche partite al servizio della Primavera e già fattosi notare – ma anche negli altri reparti.

Cambi a centrocampo e in difesa