Atalanta, ecco le nuove maglie -Foto

Radici Group «sponsor del cuore» L’Atalanta ha svelato il disegno delle nuove maglie e ha ufficializzato Radici Group come «sponsor del cuore», ovvero secondo sponsor di maglia (il primo è Plus500) in campionato e Coppa Italia, per le prossime tre stagioni.

La multinazionale bergamasca del settore chimico-tessile è stato primo sponsor di coppe dal 2017 e quindi main sponsor dal 2018 fino alla scorsa annata.

«Siamo molto legati al territorio e all’Atalanta. Lavorando con lealtà, determinazione e perseveranza si possono raggiungere traguardi inaspettati - queste le parole di Maurizio Radici, vicepresidente di RadiciGroup, riportate dal sito ufficiale atalantino -. Il rinnovo della partnership si basa su una forte condivisione di valori e su una grande attenzione al territorio che ci spingono a fare sempre meglio e ad essere apprezzati a livello globale».

Sulla scelta di restare sulle divise nerazzurre, Radici è netto: «Ci sentiamo lo sponsor del cuore di Atalanta: siamo due realtà importanti del territorio che, soprattutto in questo recente periodo di emergenza sanitaria, hanno cercato di fare squadra per rafforzare quei valori comuni in cui crediamo che già quattro anni fa ci hanno spinto a sostenere la squadra nell’avventura di Europa League - ha aggiunto -. Siamo quindi particolarmente fieri di continuare ad essere con Atalanta, la squadra di Bergamo e di un territorio in cui oltre 75 anni fa è nato il nostro Gruppo e che oggi continua ad essere il cuore della nostra presenza in tutto il mondo».

Soddisfazione dall’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi: «Quella con RadiciGroup è davvero molto più di una partnership. I valori che la caratterizzano non solo sono importanti, ma soprattutto dettati dalla reciproca volontà di volere fare squadra e rappresentare al meglio Bergamo e tutta la sua Provincia - conclude -. In queste ultime stagioni l’Atalanta ha tagliato traguardi incredibili, crescendo e maturando preziosa esperienza. Successi conquistati anche grazie a RadiciGroup che ha creduto, e continua a credere, nel progetto Atalanta. E di questo non possiamo che esserne orgogliosi».

Sono state nel contempo anche ufficializzate le nuove maglie per la prossima stagione.

Il Papu con la prima maglia, Muriel con la seconda e Freuler con la terza

(Foto by Atalanta.it)

L’Atalanta ha svelato le tre maglie gara per il campionato e la Coppa Italia 2020-2021, sempre a cura del partner tecnico Joma.

La prima, quella da casa, è a righe verticali nerazzurre più strette in stile retrò, con jacquard in cui il logo del club e l’anno della sua fondazione (1907) trovano spazio nella trama del tessuto. La divisa da trasferta è bianca con un disegno asimmetrico e futuristico comprendente una gamma di colori dal blu al nero: mantenuta, rispetto alla scorsa stagione, la sagoma della figura mitologica che dà il nome alla società con uno stemma dorato.

La terza, invece, che era verde, è in una tonalità chiara e particolare di blu con una banda orizzontale nerazzurra e l’inserimento con tecnica embossed del profilo esterno della nuova Curva Nord ’Pisanì del Gewiss Stadium. Sulle tre maglie compaiono il Main Sponsor Plus500, lo ’Sponsor del cuorè Radici Group, sulla manica sinistra lo Sleeve Partner Auotmha e, sul retro, il Back Partner Gewiss sotto il numero.

