Atalanta e Santini, capi tecnici da ciclismo con i colori nerazzurri

Calcio e ciclismo , apparentemente due mondi così diversi per pratica, regole e tecnica, ma anche così vicini per storia e passione. Due discipline con i propri eroi, i propri luoghi, i propri riti, i propri tifosi. Due sport così diversi, ma accomunati dalla ricerca dell’emozione attraverso la sfida. Una passione che ha portato Santini Cycling Wear e Atalanta ad incontrarsi .

Monica Santini e Luca Percassi

«Siamo particolarmente entusiasti di questa nuova avventura in terreni raramente esplorati per entrambi, ma questa reciprocità ci ha affascinato – spiega Monica Santini, Amministratore delegato Santini Cycling Wear –: l’Atalanta nel nostro tessuto sociale non è solo tifo, ma motivo di unione e di identificazione, valori da sempre alla base di Santini, che vede nella bicicletta il mezzo di tutti e per tutti».