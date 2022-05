Atalanta senza Muriel e Malinovskyi, allarme attacco per la sfida con l’Empoli

Tegola Muriel per Gian Piero Gasperini . L’attaccante colombiano è alle prese con una lesione di primo-secondo grado al legamento collaterale interno del ginocchio sinistro riportata nella gara di sabato 14 maggio contro il Milan a San Siro. La stagione di Muriel è finita: non sarà a disposizione nell’ultima partita di campionato, sabato 21 maggio (alle 20,45) al Gewiss Stadium contro l’Empoli , la sfida che potrebbe decidere la qualificazione dei nerazzurri nelle coppe europee.

Allarme in attacco

Il forfait di Muriel è l’ultimo guaio per l’attacco atalantino che contro l’Empoli dovrà già rinunciare allo squalificato Malinovskyi oltre che a Josip Ilicic, sempre indisponibile per motivi personali. Contro i toscani perciò è quasi certo il rientro dal 1’ di Duván Zapata, accanto al quale Gasperini potrebbe riproporre Boga con Pasalic a supporto, oppure con uno tra Miranchuk e Pessina. Contro l’Empoli saranno certamente assenti anche Toloi e Pezzella, mentre resta in dubbio Cittadini. Per alimentare le speranze europee i nerazzurri sono obbligati a vincere (o a non perdere, ma le chance favorevoli si ridurrebbero) e sperare nel mancato successo della Roma, venerdì 20 maggio a Torino contro i granata, o della Fiorentina, sabato 21 maggio a Firenze contro la Juventus.