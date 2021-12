Atalanta-Torino, dal 2 gennaio riprende la vendita dei biglietti. Disposizione a scacchiera, il club dà disposizioni Riprenderà domenica 2 gennaio, con la fase (interrotta) di prelazione con cambio posto per gli abbonati (2019-2020) la vendita dei biglietti per Atalanta-Torino, prima giornata di ritorno di serie A, prevista al Gewiss Stadium di Bergamo giovedì 6 gennaio alle 16.30.

Era stata sospesa giovedì 30 dicembre in attesa delle nuove disposizioni governative sulla capienza degli stadi, ridotta dal 75 al 50 per cento. «In ottemperanza al decreto 229 del 30 dicembre 2021, la Società informa che a partire dalla gara interna con il Torino sarà consentito l’accesso d un numero massimo di spettatori pari al 50% della capienza, con un assetto dei posti utilizzabili a scacchiera per garantire il massimo distanziamento interpersonale possibile».

Per i tagliandi già venduti, sarà possibile occupare il seggiolino libero e segnalato con bollino verde più vicino a quello previsto sul titolo d’ingresso all’atto dell’acquisto. «I titolari di biglietti acquistati nei settori E01 ed E03, esauriti a causa della riduzione della capienza, riceveranno alla mail utilizzata in fase di acquisto, un nuovo biglietto con la corretta posizione da occupare negli stessi settori o in quelli adiacenti (rispettivamente D02, F02)», continua il comunicato ufficiale sul sito dell’Atalanta. Dal 3 gennaio avrà inizio la fase di vendita libera fino a esaurimento dei posti o fino al fischio d’inizio dell’incontro.

