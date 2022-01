Atalanta, tre nuovi positivi nel gruppo squadra Sabato 8 gennaio la società ha comunicato la presenza di tre positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra in seguito al giro di tamponi di venerdì.

Esaurito giovedì il periodo di isolamento obbligatorio per i negativizzati Juan Musso e José Palomino, l’Atalanta ha comunicato la presenza di tre positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra in seguito al giro di tamponi di venerdì. «La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate», si legge nella nota. La squadra resta in attesa della conferma della trasferta di Udine valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA