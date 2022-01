Calcio, Lega di A vince il ricorso contro l’Asl: si gioca Udinese - Atalanta La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento.

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle Asl locali. Come appreso dall’Ansa, infatti, il Tar del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la disposizione della quarantena, da parte delle autorità, per Udinese, Torino e Salernitana, con i giocatori negativi che quindi non sono più in isolamento . Il Tar dell’Emilia, invece, ha confermato la quarantena per il Bologna. Dovrebbe quindi disputarsi regolarmente il match tra Udinese e Atalanta, in programma per domenica 9 gennaio alle 16.30 a Udine allo stadio Friuli . La partita potrebbe però essere però posticipata a lunedì 10 gennaio. Seguono aggiornamenti.

Intanto si attende l’esito dell’assemblea d’urgenza della Lega di Serie A convocata per oggi sull’apertura degli stadi ai tifosi .

