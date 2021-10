Atalanta-Udinese, calano i prezzi della tribuna Rinascimento, invariati gli altri settori Rispetto alle partite di livello paragonabile con Sassuolo e Fiorentina il costo della Tribuna Rinascimento è minore, negli altri settori nulla è cambiato.

Sono stati resi noti le modalità e i prezzi per l’acquisto dei biglietti per la partita casalinga di domenica contro l’Udinese (per tutte le info leggi qui).

Se si confrontano i prezzi con quelli di partite di calibro simile si nota come ci sia stata una diminuzione solo nella Tribuna Rinascimento. Negli altri settori, invece, tutto come prima nessun cambiamento.

