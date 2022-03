Atalanta: Zappacosta ha recuperato, giovedì a disposizione per il Bayer

Zappacosta di nuovo in gruppo. Come previsto, martedì 8 marzo il terzino dell’Atalanta è tornato a lavorare con i compagni, dopo che alla ripresa di lunedì aveva svolto un programma personalizzato: ormai superato il problema all’occhio sinistro che lo aveva costretto al cambio sabato contro la Roma. Zappacosta è dunque da considerare disponibile per Atalanta-Bayer Leverkusen di giovedì alle 21 al Gewiss Stadium: Gasperini, nell’occasione, dovrà fare a meno di soli due elementi, Ilicic (fermo per la situazione personale e comunque fuori dalla lista Uefa) e Zapata (sta proseguendo il programma personalizzato in Spagna). Il resto della squadra è a disposizione: da capire se si rivedrà un’Atalanta con la difesa a quattro o ci sarà il ritorno alla retroguardia a tre, con questa seconda opzione leggermente più concreta.

In attacco ballottaggio Pasalic-Muriel-Boga

Per l’attacco, senza Zapata, potrebbe essere rispolverato Pasalic come falso nueve: le alternative sono nel ritorno dall’inizio di Muriel e di Boga. Rispetto alla Roma, in difesa si rivedrà Toloi, che in campionato era stato appiedato per un turno dal giudice sportivo: giovedì non ci saranno squalificati, mentre domenica in campionato con il Genoa mancherà de Roon, fermato per una giornata dopo il rosso di Roma (e rimasto in diffida). Mercoledì, al Centro Bortolotti di Zingonia, è in programma l’allenamento di rifinitura, nel pomeriggio.