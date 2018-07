Atti di vandalismo a Reggio Emilia

Il video che incastra i tifosi slavi Sul secondo gol del pareggio tra Atalanta e Sarajevo alcuni tifosi slavi si scatenano: idrante sulla folla al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Tifosi del Sarajevo autori di atti di vandalismo sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia durante la partita di qualificazione con l’Atalanta per l’Europa League. Un video riprende i tifosi slavi mentre manomettono un idrante e trascinano la pompa sugli spalti per innaffiare i tifosi che seguivano la partita. Il tutto sarebbe avvenuto dopo il gol del pareggio del Sarajevo contro i nerazzurri nella serata di giovedì 26 luglio.

L’Atalanta, in vantaggio nel primo tempo con i gol di Toloi e Mancini, ha subito invece nel secondo tempo; dal 22’ al 27’ le distrazioni della difesa nerazzurra sono decisive, entrambi su traversoni: prima Handzic in mezzo a due, poi Sisic approfitta di un mancato rinvio per il 2-2 finale. È lì che i tifosi slavi si sono lasciati prendere la mano .

