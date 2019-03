Bagarre per l’Europa e per la Coppa Italia

E di solito in primavera l’Atalanta va a mille Poco più di un mese e mezzo al termine con l’ Atalanta ancora in corsa per due prestigiosi obiettivi: Europa League e Coppa Italia.

Che bagarre nella volata finale del campionato. Da tre anni a questa parte eccoci qui con il petto in fuori a confermare che si tratta di obbiettivi concreti e non solo di speranze. Ma c’è di più, c’è chi comincia a prendere l’Atalanta a modello di calcio spettacolo e esempio di gioco di squadra che si fonda sull’aiuto reciproco di tutti i giocatori e dei reparti in campo. Il gran maestro e artefice di questo miracolo sportivo è Gian Piero Gasperini, che proprio a Zingonia ha trovato terreno fertile per mettere in pratica il suo credo calcistico, creando, come mai aveva fatto in passato, un ingranaggio talmente perfetto da essere invidiato ormai universalmente.

Atalanta's head coach Gian Piero Gasperini

(Foto by SIMONE ARVEDA)

Tornando al campionato e al lasciapassare per l’Europa (sarebbe la terza volta di fila, a testimonianza di un’incredibile continuità), nei prossimi dieci giorni il calendario riserva a Papu Gomez e compagni le sfide di Parma (domenica) e quella casalinga col Bologna. La frenata interna con la cenerentola del torneo, il Chievo, non è bastata a smorzare l’entusiasmo, tanto più che solitamente le squadre del Gasp in primavera danno il meglio di sè.

