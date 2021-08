Basket A2: il 24enne Minuzzo nuovo team manager di Treviglio e un roster che fa sognare La squadra trevigliese ai nastri di partenza del campionato con molte aspettative. A Bergamo in B1 manca un pivot per una stagione di vertice.

È indubbiamente la squadra più forte mai creata nei suo 50 anni di storia: la Treviglio Basket (sponsorizzato di recente dal Gruppo Mascio) affronterà da protagonista, almeno sulla carta la prossima stagione di A2.

Si tratta di un roster ancora più competitivo di quello che nelle vesti di favorito venne sconfitto nello spareggio per il salto all’allora serie B1 dal mai dimenticato Celana guidato in panchina dall’attuale general manager trevigliese Euclide Insogna. Abbiamo a che fare, di questi tempi, di un team completo in ogni reparto con elementi di grande qualità.

Evidente che l’entrata in società del Gruppo Mascio ha innalzato di non poco il budget finanziario e con esso gli operatori di mercato (capeggiati dallo stesso Insogna) non sono stati a guardare. Da non sottovalutare la presidenza assunta da Stefano Mascio titolare dell’azienda diventata sponsor: connubbio che sa tanto di valore aggiunto specie per quanto riguarda continuità gestionale.

Gli ambiziosi obiettivi sui quali puntare già dal prossimo campionato verranno illustrati ufficialmente alla stampa mercoledì 18 agosto al PalaFacchetti, giorno d’inizio della preparazione atletica. Prima giornata del campionato di serie A2 il 3 ottobre.

E intanto nuovo ingresso in società, è stato comunicato che il 24enne Francesco Minuzzo è il nuovo team manager della società. Nonostante la sua giovane età vanta già un’attività decennale nel mondo del basket, avendo cominciato, appena quattordicenne, come rilevatore statistico prima e, poi, come collaboratore nello staff dell’Area Comunicazione di Blu Basket.

Negli ultimi cinque anni è stato Presidente e General Manager dell’Asd Visconti Basket di Brignano dove, oltre al coordinamento societario, ha sviluppato il settore femminile con la fondazione della prima squadra rosa. Dopo l’esperienza alla Visconti Basket, torna in blu con il nuovo ruolo di team manager.

Scendendo di categoria la Withu Bergamo nelle ultime due settimane ha rivoluzionato il roster e staff tecnico retrocessi lo scorso maggio al termine di una stagione sportiva deludente. Rimasto per fortuna nella stanza dei bottoni il direttore Gian Luca Petronio arguto nell’identificare in Devis Gagnardi il tecnico a cui dare la responsabilità della squadra. Cagnardi si è dimostrato utile anche nell’individuare le pedine ad hoc per disputare una stagione quanto meno dignitosa. Insistiamo col dire che se dovesse essere ingaggiato un classico pivottone di spessore, sognare l’immediata risalita di categoria sarebbe possibile.

