Basket: Mascio, con Corbett all’assalto del Pistoia. Withu e Vicenza con posta in palio «doppia»

Mascio quarta con 28 punti; Pistoia vice capolista a quota 36 (distanziata di un paio di lunghezze dalla regina Udine) con le due squadre «palla a due» domenica 27 marzo al PalaFacchetti (si comincia alle 18). È la sfida big della serie A2 quando mancano soli tre turni alla conclusione dell’agguerrita regular season . L’evento è ulteriormente arricchito dall’esordio nel team trevigliese dello statunitense Corbett voluto dal presidente e sponsor Matteo Mascio per tener in vita le ambizioni di spessore del team. Innesto, quello della guardia di colore per portare canestri a iosa in aggiunta a imprevedibilità negli schemi offensivi da parte del collettivo. Unico punto di domanda è come si adatterà Corbett nel meccanismo tattico disegnato da coach Michele Correa (ex di turno) avendo sostenuto con i nuovi compagni soltanto tre-quattro sedute di allenamenti . Mascio e Pistoia sono reduci da vittorie: i primi vantano l’agevole blitz di Orzinuovi contro la cenerentola della categoria; toscani vincenti tra le mura amiche (70-69) su Torino. Entrambe le formazioni si affrontano al completo.

Scendendo di categoria la Withu anticiperà a sabato 26 marzo la gara al PalaAgnelli, a Bergamo (ore 20,30). Capitan Savoldelli e compagni cercheranno di portare a cinque i successi consecutivi. Withu e veneti appaiati in piena zona-playoff per cui la posta in palio varrà, in un certo qual senso, doppia. Vicenza in buona forma come ha dimostrato la scorsa settimana accaparrandosi la meritata affermazione sul non facile parquet di Bologna. Alla guida dei prossimi avversari il bergamasco Cece Ciocca, ingaggiato nel giugno 2015 e sostituito nel finale del torneo di A2 da GianCarlo Sacco che salvò la squadra dalla retrocessione in maniera entusiasmante.