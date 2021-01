Basket: pronti al derbissimo

Withu-Cassa Rurale al PalaAgnelli Il derby casalingo è in programma, purtroppo senza il sostegno delle tifoserie, domenica a partire dalle 17 al PalaAgnelli.

Finalmente ed evviva: è derbissimo! Appuntamento domenica 31 gennaio al PalaAgnelli (palla in alto alle 17). Un solo neo: la mancanza delle rispettive tifoserie che avrebbero aggiunto quantità industriali di coreografie di ogni genere. La posta in palio per Withu e Cassa Rurale costituisce un valore aggiunto di alto spessore. È la classifica di entrambe a certificarlo. Withu fanalino di coda della serie A2; Cassa Rurale terz’ultima sia pur in folta compagnia. A dividerle sei lunghezze.

Per il team cittadino vincere equivarrebbe a proseguire l’operazione-salvezza cominciata domenica scorsa con il blitz di Udine che ha interrotto l’emorragia dei precedenti nove flop consecutivi. Per la formazione della Bassa espugnare Bergamo significherebbe abbandonare di colpo o giù di lì la zona a rischio. Ai «bancari» viene poi richiesto di riscattare subito la non annunciata sconfitta casalinga di metà settimana contro la vice cenerentola Biella. Anche per i due coach, Marco Calvani e Devis Cagnardi, si tratta di una singolare sfida tecnica-tattica da gestire strategicamente senza esclusione di colpi.

Quanto ai pronostici, parlando di scontri campanilistici, non è raro il ribaltamento degli stessi anche perchè gli aspetti emotivi si addensano a valanga. Bergamo e Treviglio si sono affrontate l’ultima volta nel torneo di Coppa il 25 ottobre 2020 sul parquet del PalaAnelli con la vittoria dei locali di un unico punto (79-78). Entrambi i tecnici dispongono dei titolari: insomma sarà proprio un derbissimo a regola d’arte. La gara vedrà l’esordio di Vincenzo Galluzzo, nelle vesti di presidente della Withu, subentrato allo storico nonchè vulcanico Massimo Lentsch alla guida del club dal 2014.

© RIPRODUZIONE RISERVATA