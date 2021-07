Basket, rivoluzione Treviglio: cambiano presidente e sponsor La società della Bassa dopo i grossi colpi di mercato dei giorni scorsi annuncia anche cambiamenti significativi all’interno della società.

La Blu Basket Trevuglio, oltre ad essere scatenata sul mercato in entrata, cambia assetto societario. Nella serata di giovedì 15 luglio, nella Corte Berghemina del castello di Pagazzano verrà ufficializzata le nomina di Stefano Mascio a presidente della società al posto di Gian Franco Testa, numero uno negli ultimi due lustri.

Inoltre il Gruppo Mascio operante nella movimentazione di materiali edili e da costruzione con sede a Mornico al Serio, fungerebbe da sponsor principale. La Cassa Rurale, comunque, rimarrebbe ancora legata alla squadra. Va ricordato che Stefano Muscio è già socio della Blu Basket. Quanto a Testa, è da riconoscere l’oculata gestione economica che si è sommata agli ottimi risultati sul campo.

L’immancabile Eucliide Insogna celebrerà le 31 stagioni sportive da general manager. Sulle ambizioni del team allenato da Michele Carrea (messo sotto contratto dopo la rescissione con Mauro Zambelli) con gli ingaggi di Rodriguez, Sacchetti e Venuto e con il probabile arrivo di Miaschi o addirittura del cecchino Corbett c’è chi parla con fermezza di candidatura al salto in serie A1.

In casa Withu solo conferme sulle anticipazioni pubblicate la scorsa settimana. Formalizzata l'iscrizione al prossimo campionato cadetto, per il terzo anno di fila reggerà operativamente le fila dei cittadini ancora Gian Luca Petronio che si avvarrà della solida ed esperta spalla di Franco Meneghel e di Vittorio Milesi (addetto stampa e non solo). Punto di domanda sull’allenatore: nomi ricorrenti in circolazione, Zambelli, Lombardi e buon ultimo Cagnardi, esonerato dalla Blu Basket nel finale della passata stagione.

